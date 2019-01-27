Голова Турківського райсуду отримував хабарі в туалеті

В. о. голови Турківського районного суду Львівської області Луці Крілю передавали хабара в туалеті.

Про це редакція 368.media дізналася з матеріалів кримінальної справи за ч. 3 ст. 368 КК.

На початку грудня 2018 суддя попросив громадянина надати 1 тис. євро за не позбавлення права на керування транспортними засобами у справі про водіння в нетверезому стані. Першу частину хабара судді передали 14 травня у вбиральні суду в розмірі 600 євро. Частину хабара передали в туалеті 18 грудня.

Правоохоронці затримали вимагача після отримання всієї суми.

Під час обшуків у верхньому одязі і за місцем проживання судді виявили гроші. Суд призначив чиновнику запобіжний захід у вигляді застави в 80 тис. гривень.