У Перу звалилася стіна готелю: 15 жертв

В готелі проходило весілля.



Щонайменше 15 осіб загинули і 29 постраждали внаслідок обвалення стіни готелю, розташованого в перуанській провінції Абанкай, на південно-сході країни. Про це йдеться в повідомленні Інституту цивільної оборони Перу.

Інцидент стався в суботу в готелі “Альамбра” в момент святкування весілля. Всі постраждалі – гості, які приїхали на одруження.

Всього в приміщенні, де проходило свято, перебували близько 100 осіб.

Згідно з попередньою інформацією, причиною аварії могли стати сильні дощі, які призвели у зсувів.