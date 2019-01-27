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У Перу звалилася стіна готелю: 15 жертв

27.01.2019

В Перу рухнула стена отеля: 15 жертвВ готелі проходило весілля.

Щонайменше 15 осіб загинули і 29 постраждали внаслідок обвалення стіни готелю, розташованого в перуанській провінції Абанкай, на південно-сході країни. Про це йдеться в повідомленні Інституту цивільної оборони Перу.

Інцидент стався в суботу в готелі “Альамбра” в момент святкування весілля. Всі постраждалі – гості, які приїхали на одруження.

Всього в приміщенні, де проходило свято, перебували близько 100 осіб.

Згідно з попередньою інформацією, причиною аварії могли стати сильні дощі, які призвели у зсувів.

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