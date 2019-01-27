У Брюсселі протестують 70 тисяч осіб: названа причина

Це четверта акція за два місяці.

У Брюсселі десятки тисяч людей беруть участь в акції протесту з вимогою до бельгійського уряду посилити зусилля у боротьбі з кліматичними змінами.

Це вже четверта подібна акція за останні два місяці. Повідомляється, що тисячі людей прибули в бельгійську столицю з інших міст, підтримати заклик до боротьби з глобальним потеплінням.

За попередніми даними поліції, в акції беруть участь до 70 тисяч осіб.

Учасники тримають плакати з вимогою більш широкого використання відновлюваних джерел енергії та активних дій у напрямку покращення якості повітря.

В аналогічній акції в минулому місяці взяли участь 70 тисяч осіб. А 24 січня близько 35 тисяч школярів і студентів пропустили навчання заради участі в акціях з кліматичними вимогами.