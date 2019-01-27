Військовий аташе Венесуели в США більше не вважає Мадуро президентом

Військовий аташе Венесуели в США Хосе Луїс Сільва не вважає Ніколаса Мадуролегитимным президентом. Таким дипломат визнає Хуана Гуайдо.

За словами Сільви, його країні потрібні вільні і справедливі вибори.

Звернення полковника записано у венесуельському посольстві у Вашингтоні.

Нагадаємо, 23 січня на вулиці Каракаса та інших міст Венесуели за закликом опозиції вийшли тисячі людей, які не визнали результати виборів, згідно з якими Ніколас Мадуро вдруге став президентом. Новим главою країни оголосив себе голова парламенту Венесуели і лідер опозиції Хуан Гуайдо. Його підтримав президент США Дональд Трамп, Євросоюз і ряд країн.