У Гаазі стався потужний вибух

Можливою причиною руйнувань будинків міг стати вибух газу.

У Гаазі (Нідерланди) стався вибух, в результаті обрушилися поверхи декількох житлових будинків.

За даними видання, вибух стався на вулиці Яна ван дер Хайденстраата. Поки невідомо про кількість постраждалих. Рятувальники евакуювали двох людей.

Рятувальники відзначили, що можливою причиною руйнувань будинків міг стати вибух газу. Вони провели евакуацію мешканців сусідніх будинків, оскільки є ймовірність подальшого обвалення.

27 січня повідомлялося, що троє жителів Українська Донецької області постраждали в результаті вибуху газового балона в одній із квартир.



