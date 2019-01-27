Найпопулярніші – банкноти по 200 гривень і монети по 10 копійок. НБУ повідомив, скільки грошей на руках у українців

В готівковому обороті України за станом на 1 січня 2019 року перебувало 400,1 млрд гривень. Про це повідомляє прес-служба регулятора на сторінці в Facebook.

В обігу перебувало 2,2 млрд гривень монетами (13,1 млрд штук) і 397,8 млрд гривень в банкнотах (2,95 млрд штук).

“Це на 10,7% більше, ніж на початок минулого року (361,5 млрд гривень за станом на 1 січня 2018 року). Збільшення попиту на готівку обумовлено потребами зростаючої економіки України в засобах розрахунку”, – йдеться в повідомленні.

“Середня кількість банкнот на одного українця становить 69 штук, а розмінних монет – 293 штуки (станом на 1 січня 2018 року – 70 банкнот і 293 розмінні монети відповідно)”, – відзначає регулятор.

Згідно з повідомленням, найбільше за кількістю в готівковому обігу знаходяться банкноти номіналом 200 гривень і розмінних монет номіналом 10 копійок (22,8% та 29,1% відповідно).

Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine