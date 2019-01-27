Розірвавши дипвідносини з США, Венесуела не поспішає виганяти американських дипломатів

Керівництво Венесуели повідомило про те, що американські дипломати залишають країну, передає «Інтерфакс».

При цьому сторони домовилися про те, щоб почати переговори про заснування місії інтересів в обох столицях.

Тому частина американських дипломатів все-таки залишається в посольстві в Каракасі і Москві.

«Було вирішено, що залишаються співробітники обох дипмісій як і раніше будуть користуватися прерогативами, що поширюються на дипломатів. До завершення розриву дипвідносин вони повинні будуть концентруватися на роботі виключно на території своїх закриваються дипмісій», — наголошується в документі.

Відповідні переговори повинні відбутися протягом 30 днів. Якщо домовленості досягнуто не буде, то представники держав повинні будуть протягом 72 годин повернутися на батьківщину.

Як повідомило агентство Associated Press, Держдепартамент США не планує закривати американське посольство у Венесуелі.

Раніше повідомлялося, що військовий аташе Венесуели в США Хосе Луїс Сільва не вважає Ніколаса Мадуро легітимним президентом. Таким дипломат визнає Хуана Гуайдо.

Нагадаємо, Мадуро, якого парламент вважає нелегітимним головою держави, оголосив про розірвання дипломатичних відносин з США після того, як американський президент Дональд Трамп визнав лідера венесуельської опозиції тимчасовим президентом країни.