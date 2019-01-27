У Парижі водометами та сльозоточивим газом розігнали мітинг

У поліції стверджують, що розігнали демонстрантів, щоб запобігти зіткненню.

Поліція Парижа розігнала учасників демонстрації “жовтих жилетах”, які збиралися провести першу “жовту ніч” на площі Республіки.

Кілька сотень людей зібралися в суботу увечері на площі Республіки після того, як їх вигнали з площі Бастилії. Повідомляється, що спочатку акція проходила в мирній атмосфері.

Проте пізніше прибула поліція, яка для розгону мітингувальників використовувала водомети і сльозогінний газ. Протестувальники при цьому скаржилися, що їх витіснили з площі, незважаючи на те, що їхня акція була дозволена мерією Парижа до 22.00.

“Ми вийшли на дозволену демонстрацію на площі Республіки після того як нас прогнали з площі Бастилії. “Жовта ніч” була дозволена. Я називаю це державним тероризмом, який з допомогою газу заважає нам мітингувати” – сказала одна з учасниць акції.

Загалом у суботу у Франції в акціях протесту “жовтих жилетах” взяли участь 69 тисяч осіб.