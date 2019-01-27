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У Парижі водометами та сльозоточивим газом розігнали мітинг

27.01.2019

В Париже водометами и слезоточивым газом разогнали митингУ поліції стверджують, що розігнали демонстрантів, щоб запобігти зіткненню.

Поліція Парижа розігнала учасників демонстрації “жовтих жилетах”, які збиралися провести першу “жовту ніч” на площі Республіки.

Кілька сотень людей зібралися в суботу увечері на площі Республіки після того, як їх вигнали з площі Бастилії. Повідомляється, що спочатку акція проходила в мирній атмосфері.

Проте пізніше прибула поліція, яка для розгону мітингувальників використовувала водомети і сльозогінний газ. Протестувальники при цьому скаржилися, що їх витіснили з площі, незважаючи на те, що їхня акція була дозволена мерією Парижа до 22.00.

“Ми вийшли на дозволену демонстрацію на площі Республіки після того як нас прогнали з площі Бастилії. “Жовта ніч” була дозволена. Я називаю це державним тероризмом, який з допомогою газу заважає нам мітингувати” – сказала одна з учасниць акції.

Загалом у суботу у Франції в акціях протесту “жовтих жилетах” взяли участь 69 тисяч осіб.

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