У Парижі з концертного залу вкрали унікальну картину Бенксі

У ніч на п’ятницю, 25 січня, в Парижі з концертного залу Батаклан була вкрадена картина вуличного художника Бенксі, присвячена пам’яті жертв теракту 13 листопада 2015. Про це заявили в прес-службі закладу.

Відомо, що картина була написана Бенксі на двері аварійного виходу. Таким чином, щоб її викрасти злодіям довелося вирізати роботу болгарками і відвозити на вантажівці. Викрадачі були вдягнені в куртки з капюшонами. Їх зафіксували камери відеоспостереження. Поліція оголосила розшук.

«Суть вуличного мистецтва полягає в тому, щоб дати життя твору мистецтва в певному середовищі, і ми переконані, що ця робота мала сенс тільки тут, тому ми хотіли залишити її у вільному доступі на вулиці, доступної для всіх», — сказано в заяві концертного залу.

Нагадаємо, в Батаклане в листопаді 2015 року відбулася серія терактів, в результаті яких загинули 130 осіб.