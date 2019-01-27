Туреччина напала на курдів в Сирії

Туреччині кілька разів атакувала сирійських курдів.

Армія Туреччини завдала серію артилерійських ударів по районах на півночі Сирії, які перебувають під контролем курдських Загонів народної самооборони YPG, повідомляє турецьке інформаційне агентство Anadolu.

Під вогнем турецьких самохідних артилерійських установок у неділю, 27 січня, виявилися околиці населеного пункту Аазаз і селища Маре.

За офіційною версією, турецька артилерія завдала більше 20 ударів по позиціях YPG і знищила велику кількість живої сили противника.

Протягом минулого тижня армія Туреччини кілька разів атакувала сирійських курдів.

Як повідомлялося, 19 грудня Білий дім і Пентагон повідомили про виведення американських військ з Сирії у зв’язку з переходом до “нової стадії” військової операції проти угруповання “Ісламська держава”. За даними американських ЗМІ, Пентагон намагався відрадити президента Дональда Трампа від цього кроку.