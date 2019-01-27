МВФ обіцяє Венесуелі інфляцію в 10 000 000 відсотків

У Венесуелі рівень інфляції в цьому році продовжить зростати і за його підсумками року може досягти 10 мільйонів відсотків.

“Прискорення гіперінфляції з рівня, який в 2018 році був близький до 2 млн відсотків, перейде до рівня, який в 2019 році, якщо я правильно пам’ятаю, повинен бути в районі 10 мільйонів відсотків”, – сказав директор департаменту Західного півкулі Міжнародного валютного фонду Алехандро Вернер.

Венесуела в останні роки переживає гостру кризу, що супроводжується девальвацією національної валюти і гіперінфляцією. За даними парламентського комітету з фінансів, інфляція за підсумками 2018 року склала близько 1,7 мільйона відсотків.

Експерти МВФ порівнюють тяжкість ситуації у Венесуелі з становищем, в якому опинилася Німеччина після Першої світової війни. Якщо останні прогнози вірні, за п’ять років кризи економіка Венесуели скоротиться на 50%, це самий значний економічний спад у світі за останні 60 років.

Нагадаємо, криза у Венесуелі почався після смерті Уго Чавеса. У 2013 році новим президентом країни був обраний його соратник Ніколас Мадуро. Однак до початку 2014 року в країні загострилися економічні проблеми. А в 2017 році 93 % населення країни вже скаржилися на хронічне недоїдання. Все це призвело до гострої критики правлячого режиму і до політичної кризи.