Ще одна країна визнала Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели

Ізраїль приєднується до США, Канаді, ряду латиноамериканських і європейських держав.

Ізраїль не вважає Ніколаса Мадуро легітимним президентом Венесуели і визнає голови парламенту країни Хуана Гуайдо тимчасовим главою держави, повідомляє турецької інформагентство Anadolu.

“Ізраїль приєднується до США, Канаді, ряду латиноамериканських і європейських держав. Ми визнаємо нове керівництво Венесуели”, – заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в неділю, 27 січня.

Зазначимо, що Мадуро, як і його попередник Уго Чавес, який неодноразово робив антиізраїльські заяви. Зокрема, звинувачував Ізраїль у військових злочинах і порушення прав палестинців.

Як повідомлялося, 23 січня у Венесуелі з новою силою спалахнули масові акції протесту проти режиму Ніколаса Мадуро, інавгурація якого відбулася два тижні тому. На багатотисячному мітингу в Каракасі голова Національної Асамблеї Хуан Гуайдо приніс присягу тимчасового президента Венесуели. США визнали його легітимним главою держави. Слідом за Вашингтоном це зробили Євросоюз, Організація американських держав, уряди Канади, Бразилії, Коста-Ріки, Аргентини, Парагваю, Перу, Колумбії, Еквадору, Чилі, Гватемали і Гондурасу. Україна також заявила про підтримку венесуельської опозиції.

В підтримку Мадуро висловилися Росія, Болівія, Мексика, Куба і Туреччина.

20 травня 2018 року у Венесуелі відбулися дострокові вибори президента країни, велика частина опозиції бойкотувала їх. ЦВК оголосила про впевнену перемогу чинного президента Ніколаса Мадуро, якому вдалося отримати 68% голосів на тлі вкрай низької явки.

Виборам передували масові протести, учасники яких звинувачували президента країни в ігноруванні законів, взяття під варту політичних опонентів і в економічних проблемах країни, де рівень інфляції досяг рекордного рівня.