Ихтамнет: у Кремлі відхрестилися від російських найманців у Венесуелі

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не відправляв до Венесуели найманців ПВК “Вагнер” для охорони лідера країни Ніколаса Мадуро.

“Та ні, звичайно. У страху очі великі”, – сказав він, відповівши на питання, відправили з Росії 400 найманців.

За словами Пєскова, небезпека ситуації у Венесуелі нібито обумовлена “прямим втручанням США в події, що відбуваються”.

“Наші американські колеги визнають президентом спікера парламенту, який претендує на узурпацію влади в країні, настільки блискавично, що ніхто навіть не встиг отямитися. Те, як це сталося, звичайно, свідчить про стовідсоткову синхронізації дій”, — додав він.