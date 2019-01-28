Компанії домовилися про безпрецедентну прозорості своєї діяльності.

США зняли санкції з компаній російського олігарха Олега Дерипаски “Русал”, En+ “Євросибенерго”.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США. “Управління з контролю за іноземними активами казначейства США (OFAC) Мінфіну США зняло санкції, введені проти En+ Group plc (En+), “Русала” (Rusal) і “Євросибенерго” (ESE), після більш раннього попередження, представленого Конгресу 19 грудня 2018 року”, – йдеться в документі.

У прес-релізі також відзначається, що “компанії домовилися про безпрецедентну прозорості своєї діяльності, взявши на себе великі, постійні вимоги до аудиту, сертифікації та звітності”.

У той же час санкції щодо самого Дерипаски залишаються в силі.