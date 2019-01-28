Держсекретар США закликав країни світу ізолювати режим Мадуро від фінансових каналів

Держсекретар США Майк Помпео закликав світове співтовариство відключити венесуельський режим Ніколаса Мадуро від всіх міжнародних фінансових і платіжних систем.

Глава Держдепартаменту зробив цю заяву під час позачергового засідання Ради безпеки ООН, скликаної у суботу за ініціативою США у зв’язку з політико-економічною кризою в Венесуелі.

Представники Великобританії, Німеччини, Франції та Іспанії заявили під час засідання, що вони визнають лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо тимчасовим президентом, якщо режим Ніколаса Мадуро протягом найближчих восьми днів не почне підготовку до нових виборів.

Раніше США, Канада і кілька латиноамериканських країн, включаючи Бразилію, Аргентину, Колумбії і Перу визнали Гуайдо новим президентом Венесуели.

Представник Росії назвав ультиматум європейських країн «абсурдним», а міністр закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаса, який був присутній на засіданні, заявив, що у Європи «немає жодних повноважень» для таких вимог.

При цьому, Арреаса заявив, що Ніколас Мадуро все ще сподівається почати спілкування з адміністрацією Дональда Трампа. «Ми завжди прагнули налагодити… діалог з урядом президента Трампа, це пропозиція все ще в силі», – сказав міністр.

Посол Росії в ООН Василь Небензя прямим текстом звинуватив США в організації заворушень у Венесуелі з метою повалення режиму Мадуро.

«По суті, у нас на очах безцеремонно, з порушенням всіх норм міжнародного права, Вашингтон робить спробу вчинення державного перевороту в цій країні», — заявив російський постпред.

Небензя додав, що «військовий сценарій у Венесуелі неприпустимий», і що іноземної інтервенції в країну необхідно уникнути «за всяку ціну».

Тим часом, Хуан Гуайдо в суботу подякував країни ЄС за підтримку опозиції. Під час мітингу на площі в центрі Каракаса Гуайдо звернувся до європейців з проханням про гуманітарну допомогу для жителів країни, в якій вирує економічна криза.

Уряд Мадуро раніше неодноразово відкидав пропозиції про таку допомогу, заперечуючи факт гуманітарної кризи. При цьому Мадуро заявляв, що економічні проблеми країни пов’язані з американськими санкціями проти Венесуели.

Гуайдо під час свого виступу торкнувся теми роботи американської дипмісії в Каракасі. Нагадаємо, після того, як Вашингтон висловив підтримку Хуану Гуайдо, Ніколас Мадуро оголосив про розрив дипломатичних відносин з США і дав американським дипломатам 72 години на виїзд з країни.

За словами Гуайдо, хоча частина співробітників посольства США виїхала з Венесуели в п’ятницю, дипмісія все ще працює. Він повідомив, що у нього відбулася зустріч з представниками американського посольства.

Раніше держсекретар Майк Помпео заявляв, що американське посольство в Каракасі продовжить роботу, так як США не визнає уряд Мадуро і не підкоряється його наказам.