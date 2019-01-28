Лондон може оголосити воєнний стан після Brexit, – ЗМІ

У британському уряді обговорюється доцільність застосування Акту про надзвичайні ситуації від 2004 року, який дозволяє вводити комендантську годину, здійснювати конфіскацію майна, обмежувати свободу пересувань і задіяти збройні сили для придушення заворушень

За інформацією видання, в британському уряді в даний час обговорюється доцільність застосування в такому разі Акта про надзвичайні ситуації від 2004 року, який дозволяє вводити комендантську годину, здійснювати конфіскацію майна, обмежувати свободу пересувань і задіяти збройні сили для придушення заворушень.

При цьому наголошується, що в такому разі уряд також отримає право вносити поправки в будь-яке законодавство за винятком Акта про права людини.

Як повідомлялося, сьогодні сотні людей зібралися біля ірландської кордону, щоб своїм протестом привернути увагу до ризиків, які Brexit представляє для миру в Північній Ірландії.

Нагадаємо, Європарламент розраховує наступного тижня почати процедуру схвалення угоди про Brexit, про яку домовилися Лондон і Брюссель. У той же час у Великобританії до цих пір багато супротивників цієї угоди.