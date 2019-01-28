У центрі Гааги в результаті сильного вибуху в суботу частково зруйновано два житлових будинки. Є багато постраждалих і кілька важко поранених, повідомив німецький новинний телеканал “М-ТФау”. За першими даними місцевої Служби пожежної охорони, можливо, вибухнув побутовий газ. В даний час важко поранених розвозять по лікарнях. На місці НП працюють рятувальники.

БЕРЛІН, 28 червня. /Кор. РИА “Новости” Олександр Полоцький/. У центрі Гааги в результаті сильного вибуху в суботу частково зруйновано два житлових будинки. Є багато постраждалих і кілька важко поранених, повідомив німецький новинний телеканал “М-ТФау”.

За першими даними місцевої Служби пожежної охорони, можливо, вибухнув побутовий газ.

В даний час важко поранених розвозять по лікарнях. На місці НП працюють рятувальники.