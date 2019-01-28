Ізраїль визнав Гуайдо новим президентом Венесуели

Ізраїль визнав лідера опозиції Венесуели Хуана Гуаидо новим президентом країни. Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, передає РІА-Новини.

Ізраїль приєднується до США, більшості країн Латинської Америки і держав Європи, підтримуючи нового керівника країни.

Раніше в Каракасі почалися проти чинного президента Венесуели Ніколаса Мадуро. У той же день спікер парламенту Гуаидо оголосив себе новим керівником країни.

Раніше повідомлялося, що Парижа, Берліна і Мадрида заявили про готовність визнати Хуана Гуайдо президентом Венесуели, якщо чинний глава держави Ніколас Мадуро протягом 8 днів не оголосить нові вибори.

Нагадаємо, президент Венесуели Ніколас Мадуро не збирається оголошувати в країні нові вибори і відкидає відповідний ультиматум європейських країн.