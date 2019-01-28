В Ізраїлі, розповіли про зростання числа жертв антисемітських атак в 2018 році

Антисемітські напади в 2018 році забрали життя 13 євреїв – найбільше число жертв за останні чверть століття, повідомив ізраїльський міністр у справах діаспори Нафталі Беннета.

Представляючи на засіданні уряду щорічну доповідь свого відомства, він говорив про “рекордний сплеск” антисемітизму по всьому світу “на вулицях, в інтернеті, на політичній арені”.

“Це рік, який став свідком самого значного числа євреїв, убитих в антисемітських атаках, з 1990-х”, – цитує Беннета прес-служба міністерства.

Жертвами трьох нападів на антисемітському грунті стали 13 євреїв. Найбільше з них відбулося в синагозі американського міста Піттсбурга, де в жовтні загинули 11 членів місцевої єврейської громади. Два інших випадки – вбивства 85-річної француженки Мірель Кнолль в Парижі і 19-річного студента Блейза Бернстайна в США.

У міністерстві кажуть, що таких втрат в діаспорі не було з 1994 року, коли вибух в єврейському культурному центрі в Аргентині забрав життя 85 осіб.

Згідно з витягами з доповіді, на відміну від попередніх років, коли за антисемітським насильством по всьому світу найчастіше стояли радикализировавшиеся вихідці з Близького Сходу, в 2018-му його основною рушійною силою стали “неонацисти і прихильники ідеології переваги білої раси”.