Зміню влада в Грузії за 72 години – Саакашвілі

Екс-президент Грузії порівняв нинішні влади країни з “божевільними, які замкнули лікарів в божевільні”.

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі пообіцяв повернутися в країну і змінити там владу. Таку заяву колишній політик зробив в ефірі телеканалу Rustavi 2.



За словами Саакашвілі, який оголошено в Грузії в розшук, він повернеться на батьківщину, якщо буде впевнений, що активна частина Грузії і опозиція забезпечать йому вільне пересування по країні хоча б на 72 години.



“Це є сценарієм зміни керівництва мирним шляхом”, – запевнив екс-президент.



Саакашвілі також оголосив, що веде боротьбу з засновником правлячої в Грузії команди Бідзіною Іванішвілі, і порівняв керівництво країни з божевільними. “Влада Грузії мені нагадують той момент, коли божевільні замкнули лікарів у божевільні. Зараз головне – нейтралізувати цих божевільних без трагедії, насильства і жертв”, – сказав політик.



Нагадаємо, проти Саакащвили в Грузії порушено кілька кримінальних справ, у тому числі за звинуваченням в організації вбивства. По ряду з них він заочно засуджений до позбавлення волі. У разі повернення на батьківщину політику загрожує арешт. В даний час Саакашвілі живе в Нідерландах.