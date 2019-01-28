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Зміню влада в Грузії за 72 години – Саакашвілі

28.01.2019

Сменю власть в Грузии за 72 часа – Саакашвили

Екс-президент Грузії порівняв нинішні влади країни з “божевільними, які замкнули лікарів в божевільні”.

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі пообіцяв повернутися в країну і змінити там владу. Таку заяву колишній політик зробив в ефірі телеканалу Rustavi 2.
 

За словами Саакашвілі, який оголошено в Грузії в розшук, він повернеться на батьківщину, якщо буде впевнений, що активна частина Грузії і опозиція забезпечать йому вільне пересування по країні хоча б на 72 години.
 

“Це є сценарієм зміни керівництва мирним шляхом”, – запевнив екс-президент.
 

Саакашвілі також оголосив, що веде боротьбу з засновником правлячої в Грузії команди Бідзіною Іванішвілі, і порівняв керівництво країни з божевільними. “Влада Грузії мені нагадують той момент, коли божевільні замкнули лікарів у божевільні. Зараз головне – нейтралізувати цих божевільних без трагедії, насильства і жертв”, – сказав політик.
 

Нагадаємо, проти Саакащвили в Грузії порушено кілька кримінальних справ, у тому числі за звинуваченням в організації вбивства. По ряду з них він заочно засуджений до позбавлення волі. У разі повернення на батьківщину політику загрожує арешт. В даний час Саакашвілі живе в Нідерландах.

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