На Україні почали продавати гривні рулонами

Нацбанк України продав на аукціоні, який відбувся 24 січня, нерозрізані банкноти номіналом одна, дві, п’ять та десять гривень на загальну суму 9,8 мільйона гривень.

Про це повідомляється на сайті установи.

Подія проходила в системі електронних торгів з можливістю віддаленого доступу.

Учасники торгів подали заявки на купівлю десяти тисяч листів нерозрізаних банкнот номіналом одна гривня, 20 тисяч листів номіналом дві гривні, три тисячі листів по п’ять гривень і дві тисячі листів номіналом десять гривень.