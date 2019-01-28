Нацбанк розповів про незчисленні багатства українців: все через “зростання” економіки

На початок року в обороті перебувало 13,1 млрд монет на суму 2,2 мільярда гривень, а також 2,95 мільярда банкнот на 397,8 мільярда гривень.

Зростання попиту на готівку в НБУ пояснили потреб зростаючої економіки України в засобах розрахунку. Але розвиток безготівкових розрахунків дещо стримувало попит на готівку, в результаті рівень готівки в економіці по відношенню до ВВП знизився до 10,3% до 11,1% роком раніше.

Середня кількість банкнот на одного українця склало 69 штук, а кількість розмінних монет – 293 штуки. Найбільша кількість банкнот в обігу номіналом 200 гривень, розмінних монет – 10 копійок (22,8% та 29,1% відповідно).

Зараз в обігу знаходяться гривневі банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень, монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок і 1, 2 гривні. Національний банк у квітні 2018 року випустив в обіг монети номіналами 1 і 2 гривні, а в 2019-2020 роки анонсований випуск в обіг монет номіналом 5 і 10 гривень, онисо часом замінять банкноти відповідних номіналів.