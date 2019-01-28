В Росії у 20-градусний мороз вчителів вигнали на мороз збирати сніг у мішки

На фотографії видно, що на морозі працюють переважно педагоги-жінки.

«Вчителі тим часом на суботнику. І за що їм це, в 21 столітті, в 20-градусний мороз мішками і лопатами сніг прибирати?», — розповідає блогер.

Як стало відомо, це школа № 95 міста в місті Саратові.

У мерії міста інформацію підтвердили.

«Оскільки 24 січня в Саратові був сильний снігопад і впоратися з її наслідками в найкоротший термін силами тільки штатних двірників було неможливо, колективом школи № 95 були організовані роботи по благоустрою території та прибирання снігу. Загальна тривалість робіт становить не більше однієї години», — цитує заяву відомства місцеве російське видання «Вільні новини».

Користувачі інтернету емоційно відреагували на цей пост.

«Ну за що боролися, на те і напоролися!», «Очі радіють.Традиційна заготівля снігу», «Прийдуть додому, наварять снігу, наїдяться….», «Ці люди навіть себе не поважають, так чому вони можуть навчити дітей…», «Безкоштовний фітнес, а ще придбали навички двірника, суцільні плюси, сподіваюся всі залишилися задоволені, попереду 10 років перемог і ривків», — пишуть користувачі Мережі.