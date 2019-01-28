Україна в 2018 році скоротила імпорт сигарет і збільшила їх експорт

Основні поставки сигарет в Україну здійснюються з Німеччини та Швейцарії

Так, у 2018 році Україна імпортувала сигарет на 50 млн доларів, що на 7,5% менше, ніж у 2017 році.

Найбільше цигарок було поставлено з Німеччини (на 19,6 млн доларів) і Швейцарії (на 10,6 млн доларів).

При цьому, експорт сигарет виріс на 15,9%. У 2018 році Україна поставила за кордон сигарет на 340 млн доларів.

Найбільше сигарет Україна експортувала в Грузію і Японії – на 130 млн доларів і 71 млн доларів відповідно.