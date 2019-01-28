Справа Ємельянова — Татькова: бізнесмени в мантіях

Як відомі судді розбагатіли на рішення суду і залишилися безкарними.

Не секрет, що деякі судді служать не Феміді, а золотому тельцю. Але 10 років тому в Донецьку можна було, як мовиться, взагалі не паритися.

Тандем Віктора Татькова і Артура Ємельянова сформувався давно. На початку 2000-х Ємельянов був суддею і заступник голови Господарського суду Донецької області, а Татьков — головою Донецького апеляційного господарського. У суддів виникли спільні інтереси, а у їхніх дружин з’явився спільний бізнес.