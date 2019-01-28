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ДБР розслідує держзраду міністрів уряду Гройсмана

28.01.2019

Шевченківський райсуд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрити справу за фактом державної зради членів уряду Володимира Гройсмана. Про це йдеться в матеріалах суду, повідомляє агентство «Українські новини».

Судді встановили, що раніше Державне бюро
розслідувань відмовилося внести в Єдиний реєстр досудових розслідувань
відомості про вчинення Міністерством праці та соцполітики України
урядом разом з уповноваженими особами Пенсійного фонду в Київській області
злочинів за статтями «державна зрада», «невиплата зарплати і
пенсії», «зловживання службовим становищем» та «перевищення влади».

Тоді суд задовольнив скаргу заявника, який і
надав всю цю інформацію 2 січня, на бездіяльність бюро.

Нещодавно SKELET-info повідомляв, що Національне антикорупційне бюро України закрила кримінальне провадження стосовно Гройсмана.

Крім того повідомлялося, що Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань встановити
походження мільйонів гривень від фірм-донорів політичної партії
«Опозиційний блок».

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