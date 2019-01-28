Хмельницьку АЕС хоче добудувати компанія зі справи Мартиненко

Хмельницька АЕС
Влітку минулого року Кабінет міністрів України вирішив розморозити будівництво двох енергоблоків Хмельницької атомної електростанції. Журналісти програми «Схеми» з’ясували, що в проекті може взяти участь компанія, пов’язана з російським «Газпромбанком».
У документах, попередньо схвалених урядом, виробником
реакторних установок вказана Skoda JS. Вона входить в холдинг «Об’єднані машинобудівні
заводи», який підпорядковується «Газпромбанку», який перебуває під санкціями в Україні,
США і Євросоюзі.
Крім того, чеська компанія фігурує в справі про ймовірне отримання
неправомірної вигоди колишнім нардепом від «Народного фронту» Миколою Мартиненком.
Конкурс з вибору типу реакторної установки був проведений ще
у 2008 році, його виграла російська компанія «Атомстройекспорт». Будівництво
повинно було початися в тому ж році, але російська сторона не виконала одну з умов
договору і переговори застопорилися.
У 2015 році, після анексії Криму і початку війни на Донбасі,
Україна розірвала контракт з росіянами. Після цього державна компанія «Енергоатом»
без проведення відкритого конкурсу та без оголошення тендеру обрала постачальником чеську
Skoda JS.
Заступник гендиректора ХАЕС з капітального будівництва Олег Рахлінський
зазначив, що чеський проект дешевше інших. «Два блоки коштують трохи більше $3 млрд.
А якщо брати, наприклад, корейські, або китайські, або Areva, Westinghouse, то у
них мінімальна ціна одного блоку – $4 млрд», — зазначив він.
Загальна вартість добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС оцінюється
в 70 млрд грн.
Раніше SKELET-info повідомляв, що «Укргазбанк» зобов’язали віддати $2 млн пов’язаної з Мартиненко компанії. Крім того пов’язана з Мартиненко компанія Dunamis International Co., засновники якої засвітилися в сумнівних схемах українських олігархів, хоче контролювати імпорт гаджетів Xiaomi в Україну.
До цього стало відомо, що Мартиненко навідується в Адміністрацію
президента.