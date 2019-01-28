Хмельницьку АЕС хоче добудувати компанія зі справи Мартиненко

Хмельницька АЕС

Влітку минулого року Кабінет міністрів України вирішив розморозити будівництво двох енергоблоків Хмельницької атомної електростанції. Журналісти програми «Схеми» з’ясували, що в проекті може взяти участь компанія, пов’язана з російським «Газпромбанком».

У документах, попередньо схвалених урядом, виробником

реакторних установок вказана Skoda JS. Вона входить в холдинг «Об’єднані машинобудівні

заводи», який підпорядковується «Газпромбанку», який перебуває під санкціями в Україні,

США і Євросоюзі.

Крім того, чеська компанія фігурує в справі про ймовірне отримання

неправомірної вигоди колишнім нардепом від «Народного фронту» Миколою Мартиненком.

Конкурс з вибору типу реакторної установки був проведений ще

у 2008 році, його виграла російська компанія «Атомстройекспорт». Будівництво

повинно було початися в тому ж році, але російська сторона не виконала одну з умов

договору і переговори застопорилися.

У 2015 році, після анексії Криму і початку війни на Донбасі,

Україна розірвала контракт з росіянами. Після цього державна компанія «Енергоатом»

без проведення відкритого конкурсу та без оголошення тендеру обрала постачальником чеську

Skoda JS.

Заступник гендиректора ХАЕС з капітального будівництва Олег Рахлінський

зазначив, що чеський проект дешевше інших. «Два блоки коштують трохи більше $3 млрд.

А якщо брати, наприклад, корейські, або китайські, або Areva, Westinghouse, то у

них мінімальна ціна одного блоку – $4 млрд», — зазначив він.

Загальна вартість добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС оцінюється

в 70 млрд грн.

Раніше SKELET-info повідомляв, що «Укргазбанк» зобов’язали віддати $2 млн пов’язаної з Мартиненко компанії. Крім того пов’язана з Мартиненко компанія Dunamis International Co., засновники якої засвітилися в сумнівних схемах українських олігархів, хоче контролювати імпорт гаджетів Xiaomi в Україну.

До цього стало відомо, що Мартиненко навідується в Адміністрацію

президента.