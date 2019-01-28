США зняли санкції з компаній російського олігарха

Мінфін пішов назустріч Дерипасці.



Міністерство фінансів США в неділю оголосив про зняття санкцій з компаній “Русал”, En+ “Евросибенерго”, які пов’язані з російським олігархом Олегом Дерипаскою.

Про намір зняти введені в минулому році санкції проти ключових компаній Дерипаски американський Мінфін повідомив 19 грудня.

В обмін на зняття санкцій з компаній російський мільярдер погодився скоротити свою частку в групі En+, керуючої 48-відсотковим пакетом “Русала”. У травні він оголосив про вихід зі складу ради директорів “Русала”.

При цьому сам Дерипаска сьогодні продовжує залишатися під санкціями.

“Русал” і E+ в останні місяці обрали директора і керівництво, не пов’язане з Дерипаскою, в рамках переговорів з Вашингтоном щодо послаблення санкцій США.

Проти зняття санкцій з компаній Дерипаски виступали демократи в Конгресі США.