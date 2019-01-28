Очолити партію «Слуга народу» в Запоріжжі намірився контрабандист Артур Ґатунок

Артур Ґатунок і Володимир Зленский

Високий рейтинг Володимира

Зеленського та його партії перед виборами неминуче притягує всякий

набрід: після екс-регіонала Володимира Кальцева щастя вирішив спробувати власник

торговельної мережі «Yabloki», який вже довгий час не в ладах з законом.

Кадри, як відомо, вирішують все, а співробітників «95-го кварталу» на створення всеукраїнської партії не вистачить, до того ж без відповідних компетенцій та досвіду партійного будівництва. Так що екс-квнщики, а нині досвідчені медіа-менеджери, підшукують кадри на місцях. У Запорізькому регіоні першим «присісти на вуха» вдалося Володимиру Кальцеву, про те як він будував в Запоріжжі «Партію регіонів» і провів у місцеві ради партії «Наш Край». Здавалося, що нова партійна франшиза у Кальцева в кишені. Але перші тривожні дзвіночки збурень громадськості таким рішенням дали про себе знати: зваживши досвід партійного будівництва і жахливий антирейтинг Кальцева, особливо після низки скандалів з спробою будівництва ТРЦ на місці парку, Володимиру Федоровичу вирішили відмовити. Пошук кадрів для партійної структури «Слуги народу» у Запоріжжі вирішили віддати старим колегам по команді КВК «Запоріжжя-Кривий Ріг-транзит». Ось їх і нині обходить Артур Ґатунок, марив про статус народного депутата України і недоторканності.

Дві сторони медалі Гатунка

Якщо дивитися на світлу

бік, то Артур Анатолійович власник різноманітних бізнесів, які

ростуть як на дріжджах. В його володінні: мережа магазинів «Yabloki», кав’ярні «Jobs

cafe» і гастро-паб «Дах», агропромислової фірми «Агроуспех» в Житомирі,

через фірму «Тантал-2000» здає в оренду нерухомість, отримав франшизу на

розвиток заправок «Белнефть» в Запоріжжі. Але навіть і це не повний список.

Крім цього Артур Ґатунок

депутат Запорізької обласної ради від партії «УКРОП» і з недавніх пір

власник кількох медіа: газети і сайту «Субота плюс», а також колишньої

комунальної газети «Запорізька Січ» (фактично її викупила його працівниця, а

сам Ґатунок будь-який зв’язок з цим придбанням категорично заперечує). А також

веде проект імені себе «Соціальний інспектор Артур Ґатунок», в рамках якого

під камери «ТВ-Голд» займається проблеми запорожців.

Складається враження

ніби перед нами персонаж з фільму «Месники» Тоні Старк: Геній, мільярдер,

плейбой, філантроп. Надто вже все це фантастично? А тому саме час

поглянути і на темну сторону Артура Гатунка.

Медіа та іміджеві проекти

на кшталт «Соціального інспектора» потрібні Гатунку виключно в рамках

передвиборної кампанії в парламент, по вже відомому окрузі: №74 (Комунарський

район і частину Олександрівського). Для цих цілей потрібна і нова партія,

яка додасть особистим рейтингом. А не буде віднімати, як це відбувається з

нинішньої прив’язкою до «УКРОП». На Західній Україні рейтинг у партії є, але в

Запоріжжя його загнали в мінус місцеві лідери Ярослав Гришин і Михайло Прасол

рішенням власних комерційних інтересів.

Так і рветься у Верховну Раду

Гатунок аж ніяк не того щоб бути «Слугою народу». Мандат потрібен для Гатунку

подальшого просування бізнес-інтересів і депутатської недоторканності. А

схопитися у Гатунка є за що.

Адже якихось виразних

офіційних версій початку бізнесу Гатунка не існує. За його власною він

кілька років тому орендував 10 квадратних метрів в запорізькому ТЦ «Україна»,

де почав торгувати технікою «Apple». І потім стрімко відкрив великий магазин,

3 філії в інших містах, кафе, заправки і все інше. І жодних пояснень,

звідки кошти на закупівлю дорогої техніки, оренду і цілий шквал реклами.

Занепала туристична фірма «Юта» і здача в оренду ветхих будинків в старій

частини міста, які раніше були оформлені на його матір, вже точно не могли всього

цього забезпечити.

Але є кілька цікавих

версій початку бізнесу Артура Гатунка, які можуть співіснувати як

окремо, так і разом. За одними даними батько Артура був корумпованим

силовиком, звідти і стартовий капітал. За іншими даними Ґатунок не більше ніж

зіц-голова, через якого легалізують не зовсім чесні доходи.

Але якщо зі стартовим

капіталом є лише домисли, то з поточним веденням бізнесу є цілком

конкретні претензії фіскалів. Перша серія обшуків податківців пройшла в

торговельної мережі «Yabloki» в 2015 році. Було вилучено 200 смартфонів «Iphone»,

податкова звинуватила Гатунка у несплаті податків в особливо великих розмірах і потім…

все затихло.

Друга серія обшуків пройшла в 2017 році і в мережу потрапили деякі документи.





Згідно з яким фіскали стежили за партією контрабандної продукції і виявили її в торгових точках мережі «Yabloki». Крім того було встановлено, що ні «Yabloki», ні ФОП Ґатунок Артур Анатолійович не були офіційними реселларами продукції «Apple» (це ж звинувачення звучало і в 2015 році). Більш того, не було жодних документів про те, що ця техніка проходила митницю України. А серійні номери відрізнялися від тих, які призначені для імпорту в Україну. Тобто контрабанда за абсолютно всіма ознаками.

Ну і в якості бонусів було

те, що згідно звітності в чотирьох магазинах мережі «Yabloki» у містах

Запоріжжя, Кривий Ріг, Дніпро і Київ, було оформлено аж 3 людини. А також торгівля

у «чорну» — офіційний сукупний дохід магазинів становив за рік всього лише

700 тис. грн.

Але незважаючи на бравурні

звіти та передачу справи в суд, все знову затихло. Як же так?

Одним з прикриттів Артура Гатунка є друг його дитинства і керівник Запорізької місцевої прокуратури №2 Роман Мазурик. Потомствений прокурор з батьком, який очолював цю ж прокуратуру і мамою суддею Апеляційного суду р. Києва.

Артур Готунок

Але тільки цих зв’язків, та ще

і з обрізаними повноваженнями прокуратури, Гатунку б не вистачило. За так сказати

«імпортним», а по суті контрабандым операціями Гатунку допомагає

високопоставлений співробітник СБУ в Запорізькій області. Збір інформації

продовжується і в наступній публікації обов’язково буде названо його ім’я. Адже

існує ще і потік контрабанди через контрольовані Росією так звані

невизнані республіки «ДНР і «ЛНР». До того ж «айфонів» там місцеві

бандформування накрали чимало, а купівельна спроможність у

окупованого населення знаходиться на вкрай низькому рівні. Що може бути

краще для збуту краденого, ніж розкручена мережа недалеко від лінії фронту? Тільки

мережа, яка не показує походження своїх товарів і успішно похилена

від податків, тобто «Yabloki».

Так що з Артуром Гатунком партію «Слуга народу» чекає скандал набагато серйозніше, ніж з Кальцевим.

Ольга Обашидзе, для

Очолити партію «Слуга народу» в Запоріжжі намірився контрабандист Артур Ґатунок оновлено: Січень 27, 2019 автором: creator