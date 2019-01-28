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У Росії назвали причину пожежі на танкерах в Чорному морі

28.01.2019

В России назвали причину пожара на танкерах в Черном мореДва судна загорілися 21 січня

Причиною пожежі на двох танкерах у Чорному морі стало порушення правил безпеки.

“Основна причина, за версією слідства, це порушення правил безпеки при виконанні перевантаження судів. Це – основна версія”, – сказав чиновник.

Нагадаємо, два судна зі скрапленим газом – Candy і Maestro – загорілися 21 січня в нейтральних водах Чорного моря. Танкери перебували на якірній стоянці в 15 морських милях на південь від кримського мису Такиль.

Екіпаж кораблів складався з громадян Індії та Туреччини. В результаті НП десять з 32 моряків загинули, десять – пропали без вісті, а 12 були врятовані.

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