У Парижі з’явився рух, протидіючий “жовтих жилетах”

Рух називає себе “червоними шарфами”.



У Парижі пройшла перша акція руху “червоні шарфи”, протиставляють себе протестного руху “жовті жилети”. У демонстрації проти насильства взяли участь близько 10 тисяч осіб.

Демонстрація стартувала від площі Нації. Учасники акції скандували “Так – демократії, ні – революції”. Як передають французькі ЗМІ, на деяких демонстрантів були одягнуті у футболки з написами типу “Я люблю мою республіку” або “Зупинити насильство”. Учасники несли прапори Франції і Євросоюзу.

Ініціатором акції виступив інженер з Тулузи Лоран Сульє, близький за своїм політичним поглядам до партії Вперед, Республіка! президента Франції Емманюель Макрона. Як зазначає агентство dpa, “червоні шарфи” не підтримують безпосередньо політику французького уряду, але виступають у захист демократії і інститутів влади в країні.

Нагадаємо, акції “жовтих жилетах”, спочатку викликані можливим зростанням цін на паливо, тривають вже 11 тижнів поспіль. Вони збирають десятки тисяч людей у різних містах Франції та регулярно призводять до сутичок протестувальників з правоохоронними органами.

На минулих вихідних у Франції пройшла чергова хвиля протестів “жовтих жилетів”. За даними МВС країни, кількість демонстрантів, які вийшли 26 січня на акції протесту у Франції, становить понад 69 тисяч. У Парижі на вулиці вийшли понад 4000 протестувальників.