Рейдерські захоплення агрохолдингів: чи готова Україна захистити інвесторів?

Україна – найбільша за площею країна Європи. 70% її земельних ресурсів сільськогосподарського призначення. Країна володіє 30% світових запасів чорнозему». За словами прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, АПК становить 17% ВВП України, а вироблена в агросекторі продукція експортується у 190 країн світу. Такі показники роблять Україну надзвичайно привабливою з точки зору інвестицій в аграрний сектор, пише Антикор.

В даний момент в Україні діє введений після розпаду СРСР мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Спочатку такий мораторій був покликаний забезпечити економічну незалежність України шляхом неможливості скуповування української землі за заниженою вартістю.

Зараз в Україні на вищому політичному рівні обговорюється можливість скасування мораторію на продаж с/г земель і створення ринку землі. За впровадження такої ініціативи виступає влада в особі Президента України Петра Порошенка. Відповідні законодавчі зміни підтримуються депутатами президентської фракції у Верховній раді.

«Чому ми знищуємо цим абсолютно безглуздим забороною права фермерів? Власники земельних паїв страждають, сільські ради та громади страждають, наживаються на нинішній ситуації тільки злодії і спекулянти, а ми закриваємо очі і робимо вигляд, що нічого не відбувається», — стверджує Петро Порошенко.

Одна з цілей, яку ставить українська влада при лобіюванні скасування мораторію, — це залучення інвестицій в Україну. У даний момент уряд України разом зі Світовим банком розробляють системний проект «Прискорення інвестицій в сільське господарство України».

Ключове питання, яке цікавить потенційних європейських інвесторів при вивченні можливості вкладати гроші в український агросектор – наскільки будуть захищені інвестиції, які потрапляють в українську економіку, і наскільки держава готова забезпечити дотримання законів і рівні умови для всіх учасників ринку.

У 2018 році згідно з висновками експертів Світового економічного форуму» Україна посіла 81 місце з 137 країн світу у рейтингу рівня впливу організованої злочинності на бізнес. Такі показники говорять про те, що при веденні бізнесу в Україні підприємці стикаються з погрозами з боку організованої злочинності в більшій мірі, ніж з труднощами з боку самої держави і бюрократії.

Організована злочинність в українських реаліях – це симбіоз приватних осіб та представників державних інституцій (найчастіше – правоохоронних органів), інтегрованих один в одного корупційними зв’язками.

Саме організована злочинність може виступити основним стримуючим фактором для залучення інвестицій в агросектор України.

Для того, щоб розуміти масштаб даної проблеми, варто розглянути приклад недавньої спроби рейдерського захоплення агрохолдингу «Росток», який займає 24 позицію в рейтингу найбільших агрохолдингів України.

У 2018 році агрохолдинг потрапив у поле зору стала широко відомої в Україні «угруповання Лесі Софієнко» — кількох осіб, пов’язаних спільними інтересами за відбирання чужих активів в аграрному секторі. Групування Лесі Софієнко зробила всі можливі спроби захопити підприємства холдингу і привласнити собі його прибуток.

В ході журналістського розслідування вдалося встановити особи та ролі кожного з учасників угруповання Лесі Софієнко.

У відпрацьованій схемі командою Лесі Софієнко ключовою фігурою завжди є фіктивний потерпілий, який звертається в правоохоронні органи за захистом від власників бізнесу, на який і готується атака. У складі ОЗГ працюють адвокати та юристи, що представляють інтереси «потерпілого», які надають фіктивним кримінальних справах видимість хоча б часткового нібито дотримання законів. «Решальщики» з допомогою корупційних домовленостей з працівниками правоохоронних органів забезпечують порушення кримінальних справ і відбирання майна руками силовиків.

Варто відзначити, що ще в 2014 році Леся Софієнко та її спільники намагалися рейдерським шляхом отримати контроль над агрохолдингом «Агрейн» (займає 12 місце серед найбільших аграрних компаній України), але активна протидія співробітників і менеджерів компанії залишили спроби Лесі Софієнко безрезультатними.

Отже, що ж являє собою групування Лесі Софієнко в особах.

Леся Софієнко. Зв’язку з кримінальними авторитетом і підозри у вбивствах

Як зазначають ЗМІ Леся Софієнко була цивільною дружиною Олександра Пстыги, кримінального авторитета на прізвисько «Пташеня», очолював бандитське угрупування «РОКС» у Львові. Пстыга був убитий в ході кримінальної розбірки в 1998 році. У кримінальних колах побутує думка, що Леся Софієнко могла бути причетна до вбивства свого цивільного чоловіка.

В кінці 90-х рр. Леся Софієнко зблизилася з бізнесменом Євгеном Сухіним, який повинен був повернути борг віце-президенту АТ «Енерготрансінвест» В’ячеславу Юште. Як пишуть ЗМІ, Софієнко запропонувала Сухину не віддавати борг і, на думку слідства, замовила вбивство Юшты. У підсумку Юшту вбили, а так як слідчі діяли по «гарячих слідах», Лесю Софієнко затримали за підозрою у вбивстві підприємця. Більше десяти діб вона знаходилася у Лук’янівському слідчому ізоляторі, після чого була викуплена у слідства Євгеном Сухіним.