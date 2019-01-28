Фірма Дубневичів поставить Львову суміш для посипання доріг дорожче в два рази, ніж рік тому

Бізнес Ярослава (ліворуч) та б (праворуч) Дубневичів виявився предметом розслідування НАБУ

ТОВ «Агропромислове підприємство «Львівське» народних депутатів від БПП Ярослава і Богдана Дубневича виграло тендер Львівської міської ради на поставку піско-соляної суміші. Про це повідомляє видання «Наші гроші» з посиланням на дані системи ProZorro.

Так, підприємство поставить на адресу Франківської районної адміністрації

суміші з 20% вмістом солі для посипання доріг на 1,44 млн грн. Як зазначає ЗМІ,

кубометр суміші коштує 832 грн, що в два рази дорожче, ніж рік тому (485 грн/кубометр).

«За цей рік ні пісок, ні сіль, ні зарплати в Україні не зросли вдвічі», – додають

журналісти.

Також ціна цього тендеру більше ніж 734 грн за кубометр,

за якою «Львівське» поставить таку ж піскосуміш Сиховськой РДА.

Єдиним конкурентом на останньому тендері було ТОВ «Птахофабрика

«Давидовська», яке разом із «Львівським» не знижувало вартість своєї пропозиції

на аукціоні.

Раніше SKELET-info повідомляв, що детективи НАБУ отримали доступ до руху грошей на рахунках Дубневичів. Перевірку проведуть в рамках розслідування кримінального провадження про можливе розкрадання понад 300 мільйонів кубометрів природного газу НАК «Нафтогаз Україна» на загальну суму понад 1,4 мільярда гривень.

Нагадаємо, також, що брати Дубневичи увійшли в п’ятірку найбагатших нардепів.