Трамп назвав умову початку нового “шатдауна”

Трамп продовжує вимагати гроші на будівництво стіни.



Президент США Дональд Трамп, який підписав тимчасовий закон про виділення коштів для відновлення до 15 лютого роботи уряду, попередив про те, що другий етап шатдауна почнеться в тому випадку, якщо Конгрес не виділить необхідних коштів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Відповідаючи на запитання газети, чи не виключає він чергового шатдауна, Трамп заявив, що такий розвиток подій “безперечно є одним з варіантів”. Президент також висловив сумнів у тому, що Конгрес в підсумку зможе запропонувати будь-яку життєздатну угоду щодо виділення коштів на будівництво бар’єру, яку він зміг би прийняти.

Відповідаючи на питання, чи прийме він угода, яка не включить в себе виділення $5,7 млрд на зведення стіни на кордоні, Трамп сказав: “Я сумніваюся в цьому. Я повинен зробити це так, як треба”. Президент також відкинув можливість того, що піде на поступки перед демократами і погодиться на відмову від асигнувань на будівництво прикордонного бар’єру, якщо законодавці в обмін запропонують прийняти законопроект, що надає громадянство тим нелегальним іммігрантам, які потрапили на територію США ще дітьми. “Це окреме питання, і він повинен обговорюватися окремо”, – підкреслив Трамп.

Призупинення роботи федерального уряду (“шатдаун”) тривала в США з-за відсутності бюджетних коштів з 22 грудня до минулої п’ятниці. Без фінансування весь цей час залишалася приблизно чверть уряду, зокрема Держдепартамент, мінфін, мінторг і міністерство внутрішньої безпеки.