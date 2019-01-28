Із-за обриву кабелю ціла країна залишилася без інтернету

Інцидент стався в Тихому океані.



Острівне королівство Тонга в Тихому океані виявилося відрізаним від світового інтернету після виходу з ладу підводного кабелю.

Ця проблема застала зненацька держава з населенням близько 100 000 чоловік.

Супутниковий зв’язок забезпечує обмежену пропускну здатність, але чиновники кажуть, що їм, можливо, доведеться обмежити використання соціальних мереж.

“Нам повідомили, що 80% нашого міжнародного трафіку припадає на соціальні мережі. Ми можемо заблокувати Facebook, YouTube і тому подібне, щоб ми могли максимізувати невелику пропускну здатність від супутника. Це важливо для країни”, – сказала директор Tonga Cable Паула Пиукала.

Роботи по відновленню зв’язку займуть одну або два тижні. Судно компанії Tonga Cable вже приступила до ремонту. У гіршому разі, за словами представників компанії, ремонт кабелю довжиною 827 км (514 миль), що з’єднує острови тонга і Фіджі, може зайняти до трьох тижнів.

“Це перевірка реальності – люди раптово усвідомлюють, наскільки вони залежні від інтернету і наскільки сильно вони пов’язані з роботою в мережі”, – сказала Мері Лін Фонуа, редактор онлайн-служби новин Matangi Tonga.

У країні не було ні електронної пошти, ні грошових переказів. Пропала можливість бронювання квитків.

Фонуа пояснила, що банки та урядові установи мають свої власні супутникові канали зв’язку, і протягом останніх декількох днів їм вдавалося зберігати свою працездатність. Але, наприклад, авіакомпанії повинні робити все замовлення вручну. Населення Тонги, становить близько 100 000 осіб, поширюється на більш ніж 30 островів.

“Це застало всіх зненацька, і плану Б не було. В офісі нам потрібно почекати 30 хвилин, щоб завантажити нашу поштову скриньку, потім ще 15 хвилин, щоб відкрити електронний лист. І поки ми не змогли відправити жодної відповіді”, – зізнається Марія Лін Фонуа.