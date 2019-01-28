Глава МЗС Польщі Чапутович: НАТО і ЄС повинні не допустити окупації Білорусі Росією

НАТО і Євросоюз повинні послати Росії чіткі сигнали, що окупація Білорусі є неприпустимою. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. За його словами, Білорусь є дуже важливим сусідом Польщі, і Варшава підтримує її суверенітет, цілісність і незалежність.

На думку глави польського МЗС, окупація Білорусі стане порушенням міжнародного права Росією, передає Гордон.

«Реакція міжнародного співтовариства повинна бути сильною», — наголосив Яцек Чапутович.