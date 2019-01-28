Названо кількість мігрантів, які незаконно прибули в Німеччину за 2018 рік

Вони прибували на потягах і автобусах.



Поліція Німеччини в 2018 році спіймала більше 14000 осіб, які незаконно в’їхали в країну на автобусах і поїздах.

За даними видання, трохи менше 8000 мігрантів в’їхали в Німеччину на автобусах і понад 6000 в поїздах. Більшість мігрантів були з Афганістану, Нігерії, Іраку, Сирії та Туреччини.

Близько 6000 потрапили в Німеччину автобусами і поїздами з Австрії, на кордоні з найбільшою кількістю нелегальних переходів. Наступне найбільша кількість нелегальних переходів було на кордоні з Францією і Швейцарією.

Німецька поліція забороняла в’їзд тільки нелегальних мігрантів, які перетнули австрійсько-німецьку кордон.

Паспортні перевірки в автобусах ускладняться після того, як Суд ЄС вирішив, що членство Німеччини в Шенгенській зоні забороняє автобусним компаніям перевіряти посвідчення пасажирів.