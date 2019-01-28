Якщо набридла системна корупція в Білорусі

Останнім часом отримую багато пропозицій про надання фінансової допомоги у проведенні журналістських розслідувань. Навіть від колег. Завжди відповідав відмовою, але напередодні публікації нового корупційного викриття вирішив здатися.

Я був і залишаюся переконаним прихильником того, що головна зброя проти корупції – це не закон “Про боротьбу з корупцією” і не Кримінальний кодекс і навіть не президент. Досвід передових країн, де корупція найнижча у світі, говорить про те, що без журналістів неможливо перемогти або хоча б зупинити це зло.

В Данії або Норвегії будь-який журналіст має право зайти в мерію і зажадати надати будь-які документи, що стосуються витрачання бюджетних коштів. І йому не відмовлять. А якщо навіть і відмовлять, то незалежний суд швидко відновить справедливість, без варіантів. Саме тому чиновники і бояться там красти. Навіть якщо підкупити одного журналіста, то немає гарантії, що за ним не прийде другий, третій, четвертий, десятий. Адже журналісти у цьому самі зацікавлені, так як одне гарне розслідування може зробити їм кар’єру, не кажучи вже про солідні гонорари та премії. Редакції також заохочують журналістів у цій непростій справі.

У Білорусі ситуація зовсім інша. У країні штучно створені такі умови, щоб журналісти як можна менше сунули носа куди не слід. Доступ до інформації або жорстко обмежений, або регламентований. При цьому редакції та журналісти поставлені в такі умови, що, крім традиційних ризиків вони несуть і значні фінансові втрати при проведенні розслідувань. Навіть люди, які хочуть надати редакціям фінансову допомогу для проведення розслідувань, не можуть цього зробити. Законодавство не дозволяє.

Світовий досвід показує, що гонорар за одне розслідування повинен бути не менше середньомісячного заробітку журналіста, а при необхідності гонорар повинен покрити і піврічну або навіть річну роботу журналіста. Адже журналістське розслідування вимагає багато часу, несе в собі як репутаційні та судові ризики, так і ризики, пов’язані з життям і здоров’ям журналіста. Але незалежні ЗМІ не можуть дозволити собі такі витрати, а хто може, вважає проведення розслідувань занадто ризикованими, так як із-за них можна в буквальному сенсі втратити все.

Тут можна багато розповісти, але це вже тема окремого матеріалу. Головний висновок: у Білорусі журналістські розслідування невигідні нікому. Наведу лише один красномовний приклад.

У зв’язку вступниками зверненнями про надання фінансової підтримки у проведенні розслідувань, розуміючи, що юридична особа в Білорусі не має права отримувати таку підтримку, я звернувся до відому краудфандинговую платформу “Вулик”, щоб через неї надати всім бажаючим можливість надати підтримку розслідувань. Але навіть там не захотіли встрявати в таку непросту справу, хоча для платформи це взагалі не несла ніяких ризиків. Як відповів модератор, “на жаль, ваш проект не підходить для майданчика, так як ми не запускаємо проекти, що мають у своїй основі суперечки, протистояння, спростування думок і аналогічні дії (Правила Вулика, пункт 4) А ваш проект, може стати наслідком для цього”.

Не хочу в чомусь дорікати “Вулик”, так як кожен має право сам визначати для себе модель своєї поведінки в суспільстві. Я навів цей приклад лише для того, щоб наочно показати, наскільки непроста ситуація в Білорусі з журналістськими розслідуваннями і їх підтримкою.

У Білорусі залишився тільки один офіційний шлях отримання фінансової підтримки для проведення журналістських розслідувань. Це отримання коштів окремою фізичною особою з подальшим декларуванням в якості особистого доходу зі сплатою відповідного податку. І оскільки іншого способу немає, а кількість бажаючих внести свій внесок у боротьбу з корупцією росте, я вирішив випробувати цей спосіб. Зібрані кошти дозволять мені не тільки провести нові розслідування, але і оцінити готовність суспільства і бізнесу до такої непростої громадянської активності.

Отже, якщо ви хочете підтримати мої журналістські розслідування, це можна зробити одним з нижченаведених способів.

1. Перерахування коштів на мою банківську картку через сервіс “переказ з картки на картку”. Номер картки 5446503827748801, термін дії 01.21

2. Перерахування коштів на мій номер мобільного телефону +375297581246, просто поповнивши його баланс на моє ім’я (поповнення балансу обмежена 200 рублями в день).

4. Особливо щедрі і ті, хто хоче залишитися анонімним, можуть перерахувати кошти на мій крипто-гаманець. В цьому випадку податки платити не доведеться.

3PC2csdtpko6m2QroEpS6YH59wm6AtK17qe – для перерахування в Waves, в US Dollar, в EURO.

3FSvQjMNLVM7rT3f3Cz61ag7S5UhvZygcf – для перерахування в Bitcoin

Хочу особливо відзначити, що жодна фізична або юридична особа, яка надасть підтримку у проведенні розслідувань, не отримує ніяких прав диктувати які проводити розслідування, що писати і як писати. Це буде виключно добровільна пожертва без будь-яких зобов’язань з мого боку. Крім одного зобов’язання – проводити журналістські розслідування з наступною публікацією.

Якщо хтось ще не знає мене, то ось приклади одного з останніх розслідувань: “Корупція Моз: як в Білорусі заробляють на крові”, “Корупція Моз: як з білоруських дітей зробили випробувальний полігон”.

А завдяки ось цим розслідуванням (“Корупція Моз: становлення системи”, “Корупція Моз: чиновницька голота на вигадки хитра”, “Корупція Моз: чому білоруський чиновник обманюватися радий?”) правоохоронними органами була розпочата наймасштабніша антикорупційна операція за всю історію. Білорусі, в ході якої були заарештовані понад 90 осіб.

На що будуть витрачені отримані кошти

Всі отримані від жертводавців кошти будуть використовуватися особисто мною. На жаль, я не маю можливості і бажання звітувати за кожен рубль. Я можу лише приблизно сказати, на що будуть витрачені отримані кошти.

Якщо це буде яких-небудь 50 рублів, їх можна буде спрямувати на оплату мобільного зв’язку та на заправку автомобіля бензином. Якщо 500 рублів на оплату складного і небезпечного праці – за проведений і опубліковане розслідування. Якщо збереться 5 тис. рублів, то ними вже можна буде не тільки оплатити працю журналіста за пару розслідувань, але і придбати необхідне устаткування. Навіть 5 мільйонам знайдеться застосування. За ці кошти можна створити незалежне Агентство журналістських розслідувань і не тільки поставити проведення розслідувань на потік, але й поширити на всю країну, на весь медіа.

Загалом, принцип той же, що і на крудфандинге, але тільки без умови “все або нічого”, оскільки тут будь-якого рівня підтримки знайдеться гідне застосування. Все засноване виключно на довірі до мене особисто і на бажання внести свій внесок у боротьбу з корупцією. Якщо немає хоч одного складника, то й нема чого заморочуватися усім цим справою.

Знаю, хтось вважатиме мене мрійником, хтось у черговий раз обіллє брудом, але, незважаючи на те, що я займаюся розслідуваннями вже майже 20 років, я не перестав вірити в людей. Серед жителів країни досить багато небайдужих людей, які все бачать і все розуміють і яким набридло все це терпіти. Тим більше, як я вже сказав вище, я отримую багато пропозицій допомогти фінансово. Але я не хочу робити це персонально з ким-то окремо. Тому й вирішив надати таку можливість кожному бажаючому.

Якщо ви не можете допомогти особисто, ви зробите велику справу, якщо опублікуєте цей блог на своїй сторінці в соціальній мережі або просто розповісте знайомим. На своїй сторінці у Фейсбуку я готовий відповісти на будь-які питання, але попереджаю, тролів і провокаторів буду просто видаляти і блокувати. На просторах інтернету, їм і без того вистачить місця, де вилити свою жовч. Це пропозиція до друзів, а не до ворогів.

І останнє, до “Щоденнику” дана ініціатива не має ніякого відношення. Я лиш використовую цю площадку для публікації свого блогу і не більше того. Не факт навіть, що підготовлене розслідування буде опубліковано саме на “Щоденнику”. Я все буду вирішувати, виходячи з поточної ситуації.