Що і скільки Мінськ може втратити у Венесуелі

Російські медіа активно обговорюють, скільки країна може втратити в разі зміни влади у Венесуелі. Ще рік тому борги цієї латиноамериканської країни були актуальними і для Білорусі, а тема також активно мусувалася. Ми вирішили провести ревізію і з’ясувати, що змінилося в економічних відносинах двох країн за минулий рік.

Фото: Reuters

За даними офіційної статистики, товарообіг Білорусі і Венесуели в 2017 році був невеликий, а в 2018 році і зовсім різко впав. Точніше — білоруський експорт. Якщо за 11 місяців 2017 року взаємний товарообіг становив 10,2 млн доларів, то за аналогічний період минулого року — 2,1 млн доларів (до речі, стільки було за весь 2016 рік). При цьому постачання з Венесуели були стабільні — на рівні 200 тисяч доларів, а ось білоруський експорт скоротився майже в 5 разів.

Варто відзначити, що в жовтні 2017 року президент Венесуели Ніколас Мадуро відвідав Мінськ і навіть домовився з Олександром Лукашенко зробити новий крок у розвитку відносин двох країн. Дані реляції прозвучали на тлі повідомлень про борги Каракаса білоруським компаніям у розмірі кількох сотень мільйонів доларів.

Гасяться борги?

У жовтні 2017 року тодішній міністр архітектури та будівництва Білорусі Анатолій Чорний повідомив, що Венесуела повинна компанії «Белзарубежстрой» понад 108 мільйонів доларів. У грудні 2018 року заступник гендиректора «Белзарубежстроя» Олександр Фалевич повідомив Sputnik, що продумуються альтернативні варіанти по поверненню грошей в Білорусь, зокрема, Венесуела запропонувала розрахуватися з боргами за житло в криптовалюте El Petro. За минулий рік грошові кошти надходили на рахунок «Белзарубежстроя» в якості розрахунку за виконані роботи на об’єктах, що дозволило білоруської компанії продовжити працювати у Венесуелі. «До теперішнього моменту борг остаточно не погашений», — заявив Фалевич, але суму заборгованості, що залишилася не уточнив. Незважаючи на непогашену заборгованість, Білорусь продовжує зводити у Венесуелі житло, хоча «російські і китайські компанії вже покинули ринок».

Венесуела також заборгувала і МТЗ серйозні суми. У цій латиноамериканській країні в 2012 році на тлі зав’язалася дружби Олександра Лукашенко і Уго Чавеса було створено СП «ВенеМинск Тракторес» за складання тракторів «Беларус». За цей час до Венесуели було поставлено 2906 тракторокомплектов МТЗ. Сума поставок разом з запчастинами становила понад 76 млн доларів. Однак у 2017 році зібрано 8 тракторів. Був укладений контракт на поставку 2000 машинокомплектів.

Завод «ВенеМинск Тракторес». Фото: bzs.by

За даними Naviny.by в кінці 2017 року сума боргу венесуельських компаній перед МТЗ становила майже 50 млн доларів. За інформацією TUT.BY за минулий час особливих змін не відбулося.

Аналогічна ситуація склалася на спільному підприємстві «МАЗ ВЕН С. А.» за складання вантажівок. Сума заборгованості за поставлені машинокомплекти становила близько 170 млн доларів. На Мінському автозаводі не вдалося отримати коментар.

У Венесуелі з 2007 року працює венесуельсько-білоруське СП «Петролера БелоВенесолана» (частка «Белоруснефти» становить 40%), яке розробляє 7 нафтових і 6 газових родовищ. За період 2008-2017 років видобуто понад 9 млн тонн нафти і 6,8 млрд куб. м газу. За інформацією TUT.BY у 2018 році позитивної динаміки у проекту не спостерігалося.

Разом з тим «Белоруснефть» розраховує на подальшу реалізацію проекту з нафтовидобутку у Венесуелі. «Так, у 2018 році обсяги видобутку дещо знизилися. З незалежних від нас обставин. Сподіваємося, що в перспективі ми спільно з нашими партнерами по СП зможемо наростити видобуток. Тому що венесуельський проект для нас досить цікавий», — сказали TUT.BY у прес-службі «Белоруснефти», але відмовилися деталізувати обсяг видобутку і фінансову складову роботи у Венесуелі.

В минулому році стало відомо про борг у 4 млн доларів Оршанскому авіаремонтному заводу за ремонт вертольотів у Венесуелі. На ОАРЗ не вдалося отримати коментар.

Що далі?

Влада Білорусі ведуть діалог з Каракасом. Причому останні контакти були зовсім недавно. Цікаво, що вони проходили на тлі заяв Олександра Лукашенка про пошук альтернативних поставок нафти. Так співпало, чи ні, але 9-11 січня у Венесуелі перебував курирує енергетику та промисловість віце-прем’єр Ігор Ляшенко. Як сказано в повідомленні прес-служби уряду, він взяв участь в урочистій церемонії вступу на посаду президента Венесуели Ніколаса Мадуро. У цей же день відбулася «коротка зустріч» Ляшенко і Мадуро.

Ігор Ляшенко під час візиту до Венесуели. Фото: belchemoil.by

Білоруський віце-прем’єр також провів переговори з віце-президентом з питань планування Венесуели Рікардо Менендесом. За інформацією посольства Білорусі у Венесуелі, в ході зустрічі сторони обговорили потенціал білорусько-венесуельського співробітництва, зокрема в сфері нафтовидобутку і будівництва житла, торкнулися питання функціонування спільних українсько-венесуельських підприємств. Крім того, учасники переговорів обговорили можливість постачання калійних добрив з Білорусі до Венесуели.

— Ситуація з боргами венесуельських компаній за минулий рік не сильно змінилася, — сказав TUT.BY джерело, знайоме з ситуацією. — Обговорюються різні варіанти вирішення проблеми. Від таких екзотичних, як розрахунки за криптовалюту, до звичайних бартерних угод. Зрозуміло, що з грошима у Венесуели сутужно. І навряд чи становище покращиться найближчим часом. Країна переживає гостру кризу. Тому і обговорюємо різні варіанти. Важливо, щоб був економічний ефект від цього. Умовно кажучи, ми могли б отримати сировину за символічною ціною (безкоштовно) і переробити в Білорусі. Або ж наші трейдери реалізували б його на світових ринках. Поки ж всі спостерігають, чим закінчиться політична криза в Венесуелі.

У вересні 2018 року Лукашенко доручив виділити Венесуелі 500 тонн сухого молока на безоплатній основі

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