Офшор Злочевського стане власником землі в порту «Південний»

Микола Злочевський

Екс-міністр екології Микола Злочевський переоформляє права на куплені його структурами земельні ділянки навколо причалу N38 в морському порту «Південний». Про це повідомляє профільне видання Enkorr, посилаючись на дані Антимонопольного комітету.

Так, у відомство звернулася Brociti Investments — одна з основних

компаній Злочевського, повідомивши про бажання отримати контроль над іншою кіпрською компанією

— Serfilana Commercial. Журналісти відзначають, що саме на Brociti Investments зареєстрована

газодобувна компанія Злочевського Burisma.

У той же час Serfilana володіє чотирма українськими фірмами

(«Агростиль», «Техагро», «Техагро-Інвест», «Агропром»). «Це чотири з п’яти структур

оточення Злочевського, які влітку 2014 року придбали або взяли в оренду 80

га землі навколо 38 причалу під розміщення споруд «морського транспорту», – пише

ЗМІ.

За даними журналістів, Serfilana оформила контроль над цими

компаніями в листопаді минулого року.

Раніше SKELET-info повідомляв, що в минулому березні з’явилася інформація про можливе будівництво структурами Злочевського нафтоперевалочного комплексу в порту «Південний». У прес-службі Адміністрації морських портів України підтвердили, що причал N38 придатний для облаштування нафтотерміналу.

А нещодавно справу проти Злочевського, яке розслідувало Національне

антикорупційне бюро, закрито Спеціалізованої антикорупційної прокуратурою.