У США держслужбовця судять за допомогу хворому школяру

Жінку звинуватили в шахрайстві



У США голову невеликого шкільного округу в штаті Індіана судять за допомогу хворій дитині. Кейсі Смитерман видала учня, у якого не було медичної страховки, за свого сина. І сплатила його лікування з власної страховки.

Жінку звинуватили в шахрайстві і перевищенні службових повноважень.

«Я знаю, що це було незаконно. Але мене турбувало лише здоров’я цієї дитини. На нього було боляче дивитися», – сказала чиновниця.

Смитерман занепокоїлася, коли 15-річний учень, чиє ім’я не називається, не прийшов у школу. Раніше Кейсі вже допомагала йому – наприклад, купувала одяг. Жінка відвідала хлопчика вдома. Виявилося, що у нього дуже сильно болить горло – згодом з’ясувалося, що це була стрептококова інфекція. Кейсі сама відвезла його в лікарню, але там їх відмовилися прийняти, оскільки вона не була опікуном дитини. Тоді вони поїхали в інший медичний заклад, де Смитерман представила школяра своїм сином, вказавши в документах ім’я своєї дитини. Хлопчикові прописали антибіотики, які чиновниця купила в аптеці за рецептом, де також було вказано ім’я її власного сина. Загальна сума витрат становила 233 долари.

Через кілька днів опікун учня зв’язався c поліцією, щоб дізнатися, звідки його підопічний отримав ліки. Він сказав, що хлопчик зірвав етикетку з пляшечки з медикаментами, так як «знав, що отримав його нелегально». Ha наступний день Смитерман добровільно з’явилася в поліцейську ділянку, щоб дати свідчення. Чому сам опікун не перейнявся наданням медичної допомоги дитину – не повідомляється.

«Як мати, я знаю, наскільки серйозним може бути це захворювання, якщо його не лікувати… Я хотіла зробити все можливе, щоб допомогти йому одужати», – сказала жінка.

«Розумію, що вона хотіла допомогти підліткові, який опинився у важкому становищі, але, мабуть, це не кращий приклад для молодих людей, які можуть видавати себе за когось іншого», – заявила прокурор округу Медісон Родні Каммінгс.

У шкільному окрузі Кейсі близько 78 відсотків дітей походять з бідних сімей. Група вчителів опікується нужденних учнів, забезпечуючи їх по можливості їжею та одягом.

Незважаючи на судовий процес, Кейсі не позбавлять її робочого місця. Шкільний рада висловила їй абсолютну підтримку. «Вона невтомно працює на благо всіх учнів нашої громади… Вона зробила помилку – але з кращих спонукань», – йдеться в заяві ради. А у соцмережах Кейсі багато вважають героїнею.