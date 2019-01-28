Президенту Бразилії потрібна операція після ножового поранення

Лікарі рекомендують політику відпочинок



Президенту Бразилії Жаиру Болсонару на ранок понеділка призначена операція по видаленню колостоми після того, як він пережив напад з ножем під час передвиборчої кампанії у вересні.

Лікарі рекомендували 63-річному Болсонару відпочити протягом 48 годин після операції, в ході якої віце-президент Гамільтон Мура буде в. о. президента, йдеться в заяві адміністрації президента Бразилії.

Болсонару, який вступив на посаду 1 січня, в неділю зареєструвався в лікарні Сан-Паулу, а потім опублікував в Twitter відео, на якому він одягнений в лікарняний одяг.

Очікується, що операція Болсонару триватиме три години, він повинен залишатися в лікарні протягом 10 днів.

У вересні, ще будучи кандидатом в президенти Бразилії, Болсонару отримав ножове поранення.