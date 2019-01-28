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Президенту Бразилії потрібна операція після ножового поранення

28.01.2019

Президенту Бразилии требуется операция после ножевого раненияЛікарі рекомендують політику відпочинок

Президенту Бразилії Жаиру Болсонару на ранок понеділка призначена операція по видаленню колостоми після того, як він пережив напад з ножем під час передвиборчої кампанії у вересні.

Лікарі рекомендували 63-річному Болсонару відпочити протягом 48 годин після операції, в ході якої віце-президент Гамільтон Мура буде в. о. президента, йдеться в заяві адміністрації президента Бразилії.

Болсонару, який вступив на посаду 1 січня, в неділю зареєструвався в лікарні Сан-Паулу, а потім опублікував в Twitter відео, на якому він одягнений в лікарняний одяг.

Очікується, що операція Болсонару триватиме три години, він повинен залишатися в лікарні протягом 10 днів.

У вересні, ще будучи кандидатом в президенти Бразилії, Болсонару отримав ножове поранення.

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