У Греції націоналістів “розігнали” газом і гранатами

Поліція застосувала сльозогінний газ і світлошумові гранати

Близько 250 грецьких націоналістів протестували у другому по величині місті Греції у неділю проти ратифікації угоди про нормалізацію відносин з сусідньою Македонією.

Акція протесту біля концертного залу в Салоніках проходила у зв’язку з участю в концерті президента Греції Прокописа Павлопулоса.

Протестувальники критикують президента за його реакцію на угоду з Македонією. У відповідності з угодою балканська країна перейменовується в Північну Македонію, Греція знімає заперечення проти її вступу в НАТО.

Президент залишив місце проведення концерту обхідним шляхом, подалі від натовпу. Деякі з учасників демонстрації робили нацистські привітання під час виконання національного гімну.

Раніше протестуючі намагалися прорватися крізь поліцейський кордон навколо будівлі, але їх відтіснили правоохоронці. Деякі кидали каміння в поліцейських і атакували поліцейський загін на мотоциклах палицями.

Поліція застосувала сльозогінний газ і світлошумові гранати, щоб відтіснити невелику, але рішучу натовп.

За даними поліції, один чоловік заарештований, а четверо затримані.