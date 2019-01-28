Скільки президентських штабів Кернес відкрив у Харкові

Геннадій Кернес

Публічно висловлюючись на користь Петра Порошенка, харківський мер непублічно зробив ставку на перемогу Юлії Тимошенко, пише ГК.

Мер Харкова Геннадій Кернес вже кілька разів публічно заявив про те, що на майбутніх президентських виборах буде підтримувати Петра Порошенка. Таку свою позицію мер висловив в інтерв’ю ще в квітні минулого року, потім підтвердив журналістам на брифінгу в кінці грудня і знову повторив в інтерв’ю в середині січня. До речі, грудневе заяву харківського мера викликало в соцмережах хвилю критики на адресу Порошенка: мовляв, якщо його підтримує Кернес, то більш сильної антиреклами і не придумати.

Звичайно, якщо б Кернес дійсно користувався в Харкові високою популярністю, то публічна підтримка з боку такого мера була б все-таки більшою мірою плюсом, ніж мінусом. Але проблема якраз в тому, що при Кернеса все гірше стає стан справ в ЖКГ, міському транспорті і т. д. ЗМІ вже розповідали про те, що з кожним роком в місті зростає кількість аварій на трубопроводах, при цьому тариф на тепло в Харкові зараз в середньому на 20% вище, ніж в Одесі, Дніпропетровську та Львові, на гарячу воду — в середньому на 15%. Природно, харків’яни все більше незадоволені своїм мером. І в такій ситуації заяви Кернеса про підтримку ним президента можуть спрацювати проти Порошенка навіть в самому Харкові.

До того ж, посилаючи меседжі Банкової, що він нібито забезпечить посилення позицій Порошенко в Харкові, Кернес одночасно робить випади в бік голови ОДА Юлії Світличної. «Вона категорично проти всього того доброго, що робиться в місті», — заявив він на тому ж грудневому брифінгу. Правда, пізніше він став говорити про те, що не треба роздувати цю історію, мовляв, «ті непорозуміння, які є, вони робочі». Але в дійсності Кернес пішов у наступ на Світличну не зопалу, а цілком обдумано. Йому важливо підкреслити свою значимість в регіоні, особливо під час виборів: мовляв, тільки від нього залежить, як проголосують харків’яни.

Поки ж, за даними грудневого опитування групи «Рейтинг», Петро Порошенко в Харківській області — лише п’ятий за популярністю кандидат і поступається Юрію Бойко, Юлії Тимошенко, Володимира Зеленського та Євгена Мураеву. Можливо, цей результат був би кращим, якби кампанію Петра Олексійовича на Харківщині вела тільки президентська вертикаль на чолі з керівником АП Ігорем Райниным. А в кількох няньок, як відомо, дитя без ока. Особливо, якщо в «няньки» напрошується такий неоднозначний персонаж, як Кернес.

З’являється все більше інформації про те, що непублічно Кернес зробив ставку на перемогу Юлії Тимошенко. І не просто зробив ставку, але активно сприяє популяризації Тимошенко та організаційно допомагає її кампанії. ЗМІ вже не раз ділилися спостереженнями, що Кернес «розклав яйця в різні кошики». «Зокрема, велика частина ринку зовнішньої реклами, який, як відомо, знаходиться повністю під контролем одіозного мера, присвячена рекламі саме Тимошенко», — зазначив днями сайт «Олігарх».

За інформацією «ДС», ще наприкінці літа до Харкова на переговори з Кернесом приїжджав народний депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко — головний юрист Тимошенко та її заступник на посаді голови партії. Після цього відносини між Тимошенко і Кернесом пішли по висхідній. І зараз кампанія Юлії Володимирівни в Харкові подібна айсбергу. Її надводна, видима частина — це діяльність офіційного штабу на вулиці Сумській, 57, яким керує голова обласної організації «Батьківщини» Віталій Данілов. А головне, підводний, тобто неафішована, частина забезпечується і організується Кернесом і його людьми.

Зокрема, на вулиці Чайковського, 4 (це центр міста, район метро «Пушкінська»), як стверджують знаючі люди, діє тіньовий штаб Юлії Володимирівни. З кінця вересня його курирує давній політичний партнер Кернеса Михайло Добкін.

Тут варто нагадати, що Добкін хоч і є народним депутатом від «Оппоблока», але в партію «Оппоблок» не входить, а рік тому створив власну партію під назвою «Християнські соціалісти». Над цією його потугою багато сміялися, і навіть Кернес, коментуючи шанси Добкіна з’явитися у числі головних претендентів на президентський пост, пожартував: «Михайло Добкін може з’явитися у своїй квартирі, не більше того». Але зараз Добкіну потрібна політична «криша», перш за все він хоче вирішити питання з відкритим проти нього кримінальних справах, і в пошуках цієї «даху» він повернувся під крило Кернеса.

В цей же час в мерії з’явилася колишня прес-секретар Добкіна Вікторія Маринич. Вона має широкі зв’язки в місцевих ЗМІ, з допомогою яких здатна організовувати різного роду піар-кампанії. На даний момент вона заправляє в мерії спецпроектами, в тому числі і тіньового штабу Тимошенко. Працює на одному поверсі з мером, при цьому ні його прес-секретар, ні прес-служба так близько до мера не сидять.

Сам Кернес відомий давніми зв’язками з олігархом Ігорем Коломойським, який зараз є затятим антагоністом Порошенко. У нинішній президентській гонці підтримкою Коломойського користуються як мінімум три кандидати: Юлія Тимошенко, Володимир Зеленський та Олександр Шевченко. Завдання цієї матрьошки — не пустити Петра Порошенка на другий термін. Тому немає нічого дивного в тому, що і Кернес працює над тим же завданням, хоч і публічно заявляє про зворотне.

Крім того, у Кернеса є і особисті причини жадати якнайшвидшої зміни влади в Україні. Він теж, як і Добкін, є фігурантом кримінальних справ. По одному з них зараз йде судовий процес.

Суть справи, нагадаємо, в те, що 25 січня 2014 р. стало відомо про викрадення у Харкові двох активістів Евромайдана Олександра Кутянина і Олексія Ряполова.

2 березня 2015 р. Кернесу і двом його охоронцям було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу. Справу розглядав Київський райсуд Полтави. 10 серпня 2018 р. суддя Андрій Антонов закрив кримінальну виробництво нібито через систематичну неявку прокурорів на судові засідання, але це рішення оскаржили прокуратура, потерпілий Сергій Ряполов і його адвокат. Зараз їх апеляції розглядає Полтавський апеляційний суд.

Кернес систематично не з’являється на засідання. 18 січня 2019 р. з цієї причини засідання суду в черговий раз не відбулося і перенесено на 1 лютого. Якби Кернес був упевнений у відсутності доказів його вини, як він заявляє, то він би, напевно, не намагався затягувати судовий процес. Але мер, схоже, чекає, що влада зміниться, і його справа «само собою» розсмокчеться. Особливо якщо він допоможе зміні влади.

До того ж у Кернеса є причини побоюватися нових справ проти нього. Зокрема, ще на початку 2018 р. ГФС в Харківській області відкрила кримінальне провадження у зв’язку з діяльністю трьох фірм, які виграли в Харкові безліч тендерів. Ці фірми пов’язують з соратником Кернеса Максимом Мусєєвим, який очолював адміністрацію Холодногірської району Харкова. У жовтні 2018 р. заступник голови СБУ Віктор Кононенко заявив, що ще в 2015 р. Мусєєв, перебуваючи в окупованому Криму, погодився працювати на ФСБ. Затримати Мусєєва не вдалося — він втік у Росію, після чого був оголошений в розшук. Між тим Кернес тільки в кінці грудня заявив про те, що звільнив Мусєєва, але назвав його «нормальним хорошим громадянином України» і підкреслив, що як і раніше вважає його членом своєї команди.

Тому повірити в те, що Кернес зацікавлений у перемозі Порошенко, дуже важко. А ось вигідність для нього перемоги Тимошенко сумнівів не викликає, особливо якщо гарантії по всіх кримінальних справах йому дав її головний юрист.