Стало відомо, як в Харківській області незаконно вирубують ліс

У Харківській області за останні декілька років незаконно вирубали вже більше 300 гектарів лісу. Про це йдеться в сюжеті програми «Центру розслідувань України» на «24 каналі».

«Старе занедбане лісництво поблизу села Козіївка

ліквідували кілька років тому і об’єднали з сусіднім. Поруч з ним стоїть

тентована вантажівка, а біля неї – лісовоз, який готовий почати відвантаження лісу», –

йдеться в розслідуванні.

У свою чергу знаходиться на місці представник місцевого «Гутянского

лісгоспу» після телефонної розмови з керівництвом заявив, що рубка

офіційна. За правилами, кожне зрубане дерево має отримати бирку до кінця

робочого дня. Однак на узбіччі лежать близько сотні кубів дуба і деякі

дерева без бирок вже більше тижня.

Прибулий пізніше керівник відділу державного

підприємства «Гутянський лісгосп» Костянтин Лещенко запевнив, що ліс ріжуть

законно – проходить планова санітарна рубка. «Ми не можемо визначити, скільки

гектарів вирубуємо за рік. Площа суцільної рубки може бути різною. Ну, це

приблизно 62-70 гектарів», – зазначив Лещенко.

Але озвучені ним цифри не збігаються із зазначеними в документі

від Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства:

значиться тільки 25 гектарів.

«Суцільна рубка набагато гірше, ніж санітарна. Якщо ж

подивитися на ліси Краснокутського району із супутника, видно десятки гектарів

вирізаного лісу. Зовні він виглядає як цілий, а всередині – давно гуляє вітер»,

– зазначають журналісти, додаючи, що за два тижні там нарізали не менш 300

кубів деревини. А мінімальна ринкова вартість такої кількості дуба становить

один мільйон гривень.

«Лісівники запевняють: не мають ніякого відношення до тієї вирубці,

оскільки вона відбувається на території сільської ради. Однак це – неправда.

На кадастровій карті видно, що межі сільської ради закінчуються на

узліссі, тобто нелегали ріжуть державний ліс», – йдеться в розслідуванні.

За даними журналістів, лише один «Гутянський лісгосп»

офіційно має ліміт річної вирубки в 16,5 тисяч кубів — рубають, по більшій

частини, дуби. «Ринкова вартість такої деревини становить 50 мільйонів гривень

у рік. Тільки в Харківській області таких лісгоспів більше 10, тому в

масштабах країни йдеться про мільярдні потоки», – констатується в

розслідуванні.

Раніше SKELET-info повідомляв, що український ліс рубають і вивозять такими темпами, що за чотири роки його експорт у країни ЄС зріс на 75%, перевищивши позначку в 1 млрд євро в 2017 році. Проте 40% цього лісу було вирубано або продано незаконно. А уряд України планує передати ліси у власність суб’єктам господарювання, щоб збільшити обсяг вирубки деревини. У розробленої Кабміном стратегії зазначено, що можливості українських лісів повністю не використовуються.

Крім того в Житомирській області викрили місцевих депутатів

у крадіжці лісоматеріалів.