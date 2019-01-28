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На Кубу обрушився торнадо: є жертви, багато поранених

28.01.2019

На Кубу обрушился торнадо: есть жертвы, много раненыхУ Гавані зруйновані будинки.

Торнадо, який у неділю ввечері обрушився на Кубу, забрав життя трьох людей, ще 172 людини поранені. Про це заявив глава Республіки Куба Мігель Діас-Кориця в понеділок.

“Ми відвідали місця, які торкнулися атмосферними явища великої інтенсивності в Règle (один з 15 муніципалітетів Гавани – ред.). Збиток серйозний, ми шкодуємо про загибель 3 осіб і 172-х, отримали поранення”, – повідомив він у Twitter.

З його слів, кілька бригад вже працюють над ликивдацией наслідків стихії.

Видання el Nuevo Herald повідомило, що через торнадо в Гавані зруйновано громадські будівлі та будинки. Столиця Куби залишилася без електрики.

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