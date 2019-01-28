У Чехії розповіли, коли знімуть санкції з Росії

Прага продовжить надавати допомогу Україні.

Глава МЗС Чехії Томаш Петршичек заявив, що зняття санкцій з РФ можливе лише за умови припинення російської агресії проти України.

“Ми знаємо, яке значення для України має збереження санкцій Європейського Союзу проти Росії, і я б хотів підкреслити, що їх обмеження чи скасування Чеська Республіка вважає можливим тільки в тому випадку, якщо зникнуть причини, які зумовили їх накладення”, – зазначив дипломат.

За словами Петршичека, зняття санкцій стане можливим тільки після відновлення українського суверенітету на сході країни та Кримському півострові.

Глава зовнішньополітичного відомства додав, що Чехія не змириться з тим, що кожен день на Донбасі вмирають люди і страждає цивільне населення. Виходячи з цього, Прага продовжить надавати всіляку допомогу Україні.

Країни Заходу (ЄС, США, Японія) у відповідь на агресію РФ проти України ввели секторальні та особисті економічні антиросійські санкції. У 2017 році США розширили санції проти Росії за її втручання в президентські вибори 2016 року. У 2018 році Вашингтон розширив санкції за отруєння екс-агента Сергія Скрипаля у Великобританії.

Також готується другий пакет санкцій, який передбачає заборону на операції з активами найбільших держбанків РФ в США, заборону на операції з новими російськими борговими зобов’язаннями, заборона їм проводити операції з американським доларом, обмеження авіаперельотів російських компаній у США і т. д. Другий етап санкцій поки не введений в дію.

21 грудня, Рада ЄС продовжила економічні санкції щодо РФ на шість місяців, до 31 липня 2019 року.