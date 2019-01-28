Гриценко переписав всю нерухомість на дружину

Анатолій Гриценко

Колишній міністр оборони і кандидат в президенти, лідер партії

«Громадянська позиція» Анатолій Гриценко подав декларацію про доходи за 2017 року.

Відповідний документ опублікований на сайті Національного агентства з питань

запобігання корупції.

Згідно з документом, дружина депутата — Юлія Мостова — володіє двома

земельними ділянками в Обухівському районі Київської області, садовим будинком і п’ятьма

квартирами в столиці.

У самого Гриценка у власності автомобіль Volvo XC90 2013

року випуску і гідроцикл Yamaha. У його дружини – автомобіль Toyota Rav4 2016 року.

Гроші Гриценко лежать в «Ощадбанку» – $134 тисяч. Також $36 тисяч,

120 тисяч гривень він зберігає готівкою.

Сама Бруківка має корпоративні права у чотирьох компаніях:

видавничий дім «Ормос», ТОВ «Ком’юніті 8», «Анкарис» і «ДТ Груп».

Раніше повідомляв, що політичні сили Гриценко і Віктора Балоги об’єдналися для участі в майбутніх виборах. Крім того, всіх глав Міноборони найбільше майна армії розпродав Гриценко.