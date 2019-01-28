В Австралії заявили про небезпеку екологічної катастрофи

Загинули тисячі риб.



Чергова масова загибель риби у постраждалої від посухи східної Австралії, третя в басейні річки Мюррей-Дарлінг за два місяці, викликала побоювання з приводу екологічної катастрофи.

Влади заявили в понеділок, що в ключовому річковому басейні в східній Австралії знову загинули тисячі риб. Це сталося всього через кілька тижнів після того, як загинуло до мільйона риб.

Представники рибного господарства країни після третьої масової загибелі риби в цьому районі менш ніж за два місяці заявили, що направляються в Менинди, невелике містечко в глибинці на південно-заході штату Новий Південний Уельс.

Місто знаходиться поруч з річкою Дарлінг, частиною басейну річки Мюррей-Дарлінг, яка простягається на тисячі кілометрів через кілька штатів.

“Це справжня екологічна катастрофа, яка еквівалентна багатьом іншим явищам, наприклад, знебарвлення коралів на Великому бар’єрному рифі”, – зазначив туристичний оператор Менинди Роб Грегорі.