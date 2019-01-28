У США відкрили розслідування проти Nissan

Компанія співпрацює з владою.

Комісія США з цінних паперів і бірж США (SEC) почала розслідування проти японського автовиробника Nissan щодо виплат компенсації керівництву компанії.

Про це в понеділок заявив представник Nissan Ніколас Максфілда.

“Я можу підтвердити, що ми отримали запит від SEC, і ми повністю співпрацюємо”, – сказав він.

У той же час, Максфілда відмовився надавати більш детальну інформацію.

Розслідування Комісії з цінних паперів і бірж США було зосереджено на тому, чи дійсно Nissan подавав звітність по виплат компенсації керівництву компанії згідно з правилами і були в компанії розроблені механізми, які могли б запобігти “незаконні” виплати.

Як повідомлялося, в листопаді 2018 року чолі Nissan і Renault Карлосу Гону, його помічникові Грегу Келлі і самої компанії-автовиробника було пред’явлено звинувачення в приховуванні близько $ 44,5 млн доходів Гону за період з 2010 по 2015 роки. Японські прокурори планують пред’явити Гону ще два звинувачення, пов’язані з порушенням фінансової звітності. Зараз Він перебуває під вартою, суд Токіо відхилив усі його апеляції на звільнення під заставу.